Ереван, 4 июля, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Вопрос нагорно-карабахского урегулирования является актуальным для армянского народа. Об этом 4 июля журналистам заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сайт МИД РФ Марина захарова

«Сейчас у Армении и армянского народа есть очень актуальный вопрос — нагорно-карабахское урегулирование», — сказала Захарова.

По её словам, именно по этой причине «на полях СМИД ОДКБ глава МИД РФ Сергей Лавров проводит двусторонние встречи, именно поэтому мы прилагаем колоссальные усилия для того, чтобы это урегулирование привело к успеху».

Захарова подчеркнула, что речь идёт о посреднической роли России в урегулировании кризиса в Нагорном Карабахе.

Напомним, в Ереване проходит заседание СМИД ОДКБ. «На полях» мероприятия глава МИД РФ Сергей Лавров встретился со своим армянским коллегой.