Москва, 4 июля, 2016, 13:51 — ИА Регнум. В России за неделю (22−29 июня) численность официально зарегистрированных безработных граждан уменьшилась на 14 тыс. 224 человека или на 1,4% и составила 977 тыс. 069 человек (по состоянию на 22 июня 2016 года — 991 тыс. 293 человека).

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За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 76 регионах. В семи регионах отмечался рост численности безработных граждан, при этом рост более 1% наблюдался в одном регионе — городе Севастополе (рост на 5 человек).

Не изменилась численность безработных в двух регионах: Амурской области и Республике Калмыкия.

По состоянию на 29 июня 2016 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,41 млн единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в России снижение количества безработных граждан отмечается около двух месяцев (с 12 мая). За этот период число безработных снизилось на 74 тыс. 794 человека. По данным на 11 мая официально зарегистрированных безработных граждан насчитывалось 1 млн 051 тыс. 863 человека.

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