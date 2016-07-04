Манчестер, Великобритания, 4 июля, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Полузащитник «Уфы» 19-летний Александр Зинченко подписал пятилетний контракт с английским футбольным клубом «Манчестер Сити», сообщает «Чемпионат».

Oldelpaso Болельщики «Манчестер Сити» на футбольном поле

Контракт подписан по схеме «4 плюс 1». По сообщениям некоторых СМИ, на трансфере Зинченко настаивал новый главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. При этом футболист сразу после подписания контракта отправится в аренду в голландский «ПСВ» для того, чтобы набраться опыта.

Александр Зинченко выступал за «Уфу» с 2015 года. В 24 матчах чемпионата России минувшего сезона он забил два мяча. В составе сборной Украины Зинченко участвовал в трех матчах чемпионата Европы. Он стал самым молодым бомбардиром в истории сборной Украины.