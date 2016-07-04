Владикавказ, 4 июля, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Муниципальное предприятие «Ардонские инженерные сети» (АРИС) накопило долгов на сумму более 144 млн рублей. Только перед ПАО «МРСК Северный Кавказ» долг за электроэнергию составляет 113 млн рублей. Об этом 4 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель Счетной палаты при Собрании представителей Ардонского муниципального района Эмма Калоева.

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На предприятии было зафиксировано значительное количество нерешенных вопросов, которые делают невозможным прозрачность финансово-хозяйственной деятельности.

«Проверка была инициирована по ходатайству депутатского корпуса района, так как к ним поступали многочисленные жалобы со стороны избирателей на качество оказываемых коммунальных услуг. Еще одна причина проведения проверки состоит в том, что «АРИС» является одним из трех муниципальных предприятий, находящихся в непосредственном подчинении администрации района, и имелась острая необходимость в установлении причин значительного роста задолженности перед бюджетом, внебюджетными фондами, коллективом по зарплате, поставщиками энергоресурсов и др.

На протяжении длительного периода времени не решается вопрос установки приборов учета потребления электричества, водоснабжения и водоотведения. По этой причине невозможно установить потенциальные доходы, которые может иметь предприятие в течение года. Руководитель предприятия своим решением, без согласования с руководством района и соответствующими надзорными органами, остановил работу очистных сооружений. Не проводится механическая и биологическая очистка. Одна из основных причин выхода из строя очистных сооружений — приемка от предприятий, производящих подакцизную продукцию (спирт), отходов переработки — барды. Вместе с тем с этими предприятиями отсутствуют договорные отношения, и на счет предприятия средства от услуги не поступают», — рассказала аудитор.

По словам Калоевой, не на должном уровне поставлена и претензионная работа. В судебные органы на предмет принудительного взыскания задолженности направлены материалы на сумму — 8 млн 800 тыс. рублей от общей суммы — 32 млн 312 тыс. рублей, что составляет — 27,2% от суммы задолженности. Возможность взыскания значительных сумм из-за бездействия руководства предприятием утеряны, так как по ним пропущены сроки исковой давности.

«Штатное расписание за последние три года значительно расширено, что привело к росту фонда оплаты труда. Заработная плата выплачивается с опозданием на 1−3 месяца. По данным администрации Ардонского района за предприятием значится 29 единиц техники. А по данным налоговой службы, за МУП «АРИС» числятся только две единицы. Директор предприятия отказался давать объяснения по факту отсутствия на балансе 27 единиц спецтехники. Установлены многочисленные случаи выдачи подотчетных сумм из кассы предприятия без подписей руководителя и бухгалтера, а также подотчетных лиц», — пояснила председатель Счетной палаты.

Отметим, что к окончанию проверки руководитель предприятия МУП «АРИС» Владимир Тотров и глава администрации района получили письмо от налоговой инспекции о том, что долг по НДФЛ составляет более пяти миллионов рублей. Однако более трех месяцев не производится оплата. Предприятие отвечает признакам неплатежеспособности, и директора обязывают в месячный срок обратиться в Арбитражный суд о признании их банкротом.

Напомним, что ранее временно исполняющий главы Северной Осетии Вячеслав Битаров в жесткой форме высказался относительно преднамеренного подведения муниципальных и государственных предприятий под процедуру банкротства. Руководитель региона обязал должностных лиц разбираться в каждом случае с проблемами, которые доводят предприятия до несостоятельности.