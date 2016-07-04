Таллин, 4 июля, 2016, 13:45 — ИА Регнум. С июля в Таллине демонстрируется историко-культурологическая выставка «Белоруссия и белорусы», специально подготовленная Национальным историческим музеем Белоруссии для выездной демонстрации в странах Евросоюза и СНГ. Об этом ИА REGNUM сегодня, 4 июля, сообщили в посольстве страны в Эстонии.

Флаг Белоруссии

Отмечается, что выставка пытается доступным языком рассказать об основных этапах исторического развития Белоруссии, дать краткую характеристику культурным особенностям, а также представить белорусскую нацию как неотъемлемую часть мирового сообщества.

До Эстонии выставка побывала в столицах Венгрии, России и Литвы. В Таллине выставка открыта до 15 июля. Вход свободный.