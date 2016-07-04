Москва, 4 июля, 2016, 13:51 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

В ситуации с заездом выпускников академии ФСБ на автомобилях Gelandewagen должны разбираться в ГИБДД и руководстве учебного заведения, заявил журналистам 4 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, данный инцидент — не повод для комментариев из Кремля. Органы ГИБДД должны разобраться в административном аспекте происшествия — имели ли место какие-либо нарушения, или нет. Морально-этическим-аспектом, отметил Песков, по-видимому, должно заняться руководство высшего учебного заведения: имеются ли здесь какие-то факты несоответствия или не имеются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд СМИ сообщил об автопробеге кортежа из дорогих внедорожников Mercedes Gelandewagen по улицам Москвы. Таким образом свой выпускной якобы отметили курсанты Академии ФСБ. Позже видеозапись с колонной автомобилей появилась на YouTube.