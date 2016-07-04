Москва, 4 июля, 2016, 13:38 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении статуса ветеранов боевых действий для участников российской спецоперации в Сирии. Соответствующий документ опубликован 4 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Александр Горбуруков ИА REGNUM Удар

Соответствующий статус получат российские граждане, которые направляли с целью выполнения спецзадач в Сирии в период с 30 сентября 2015 года и которые отработали установленный командованием срок, либо же были откомандированы досрочно по уважительным причинам.

Помимо военных, статус ветеранов боевых действий получат сотрудники гражданского персонала. Под действие закона, как ожидается, попадут не более 25 тысяч граждан РФ.

Напомним, Россия начала спецоперацию в Сирии 30 сентября по запросу сирийского руководства. Спустя полгода в Кремле отдали приказ о значительном сокращении российского военного контингента в Сирии.