Мурманск, 4 июля, 2016, 13:33 — ИА Регнум. В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова свыше 230 кг камчатского краба. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

mutomasataka Краб

«Дело возбуждено за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов, совершенную с применением самоходного транспортного плавающего средства в местах нереста, — прокомментировала старший помощник прокурора Мурманской области по взаимодействию со средствами массовой информации Эвелина Макарова. — Максимальное наказание предусматривает арест на срок до шести месяцев, либо штраф до 300 тысяч рублей».

Ранее, по информации ведомства, сотрудники Погрануправления ФСБ России по западному арктическому району выявили на автодороге Мурманск-Санкт-Петербург два автомобиля, осуществлявших перевозку продукции переработки камчатского краба общим весом свыше 237 кг.

«Документы, подтверждающие законность вылова (добычи) обнаруженных водных биологических ресурсов отсутствовали, — отметила Макарова. — Можно предположить, что к сентябрю количество задержаний увеличится, это связано с тем, что крабы к осени «нагуляются» и будут представлять особую ценность для тех, кто занимается промыслом».

Отметим, судебные разбирательства в отношении браконьеров, занимающихся промыслом камчатского краба в Заполярье, происходят регулярно. Между тем, как сообщало ИА REGNUM, несколько лет назад учёные заявили о том, что разведение в Баренцевом море камчатского краба нарушает природный баланс. Тогда некоторые выступили за то, чтобы северным рыбакам разрешили свободный вылов камчатского краба.