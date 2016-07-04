Москва, 4 июля, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Безопасность отдыха в Турции, куда разрешено с 1 июля осуществлять туры из России, пока не может быть гарантирована. Отсутствие таких гарантий тревожит не столько российских туристов, сколько участников туристического рынка. Об этом сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сегодня, 4 июля.

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«Ситуация с безопасностью в Турции вызывает вопросы», — сказала Ломидзе.

По её словам, на данный момент гарантии безопасности ещё не предоставлены. Кроме того, безопасность турецких аэропортов ещё не была проверена российскими специалисты, так как этого не требовали российские власти. Ломидзе напомнила, что при закрытии туров в Египет от аэропортов этой страны требовал изменить систему безопасности.

«По поводу Турции такого требования не было. И, соответственно, не было необходимости направлять какие-либо инспекции», — сказала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июня президент России Владимир Путин подписал указ о снятии запрета на продажу туристических путёвок в Турцию. К 3 июля Турция стала самым популярным направлением для отдыха среди российских граждан.