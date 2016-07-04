Москва, 4 июля, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Избирательные участки Москвы оборудуют камерами видеонаблюдения за счет города, без привлечения средств федерального бюджета. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в ходе расширенного заседания политсовета столичного отделения «Единой России».

alex alex Камера видеонаблюдения

«И хотя выборы в парламент проходят по федеральному закону и финансируются из федерального бюджета, мы предлагаем за счет московского бюджета оснастить видеокамерами все избирательные участки и вести интернет-трансляцию хода голосования и подсчета голосов», — заявил мэр Москвы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на избирательных участках в Подмосковье также планируют установить видеонаблюдение: на это выделят 190 млн рублей. Планируется установить свыше 7 тысяч камер. Конкурс на организацию наблюдения объявят в июле 2016 года.

Из-за высокой стоимости видеокамер, возможно, будут закуплены видеорегистраторы. Также в единый день голосования 18 сентября в области планируют использовать максимальное число комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) Центральную избирательную комиссию попросили предоставить максимальное количество аппаратов.