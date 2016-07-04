Бишкек, 4 июля, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Лишь 8 высших учебных заведений Киргизии предоставляют абитуриентам полную информацию о возможностях обучения за счет средств из госбюджета и льготах для социально-незащищенных слоев населения. Об этом сегодня, 4 июля, заявила министр образования и науки Киргизии Эльвира Сариева в ходе рабочего совещания обсудила с руководителями вузов.

Заболотский Николай. За учебой. 1951

«Всего восемь вузов ответственно подошли к информированию абитуриентов, — передает пресс-служба Минобрнауки слова Сариевой. — Слабо поставлена работа в остальных высших учебных заведениях, где только частично выдается информация, отсутствуют или же не работают сайты».

Эльвира Сариева положительно отозвалась о проводимой в этом направлении работе в Академии госуправления, Ошском госуниверситете, Госакадемии физкультуры и спорта, Кигизско-российском славянском университете, Восточном университете им. Махмуда Кашгари-Барскани, Киргизско-российской академии образования, университете «Ата-Тюрк Алатоо», Международном университете инновационных технологий и

Академии ОБСЕ.

Также было отмечено, что в настоящее время общая численность студентов, обучающихся в высших учебных заведениях, зарегистрированных на территории Киргизской Республики, насчитывает 133 583 человека. Из них порядка 84% обучаются

по контрактной форме обучения, 16% — на средства из госбюджета.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время в Киргизии функционируют

2207 школ и 52 высших учебных заведения (в том числе государственных —

31 и частных — 21). Отметим также, что в апреле 2016 года киргизское

правительство отменило государственное регулирование стоимости контрактного обучения в вузах

страны и пообещало зафиксировать минимальную стоимость контрактного

обучения на уровне 23,6 тыс. сомов (22,4 тыс. рублей по текущему

курсу).