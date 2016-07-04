Магас, 4 июля, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Власти республик Северо-Кавказского федерального округа и общественные фонды провели благотворительные акции в преддверии мусульманского праздника Ураза-байрам. В рамках акции оказана помощь продуктами питания социальным учреждениям, больницам, а также отдельным гражданами, нуждающимся в помощи.

russedina.ru Благотворительность

Как сообщили ИА REGNUM 4 июля в пресс-службе главы Ингушетии, более 57 тонн сахара, муки и риса получили 700 семей от фонда «Тешам». Еще 230 семей получили сертификаты, на которые они смогли получить продуктовые наборы. Роздано две тонны мяса. Детям-сиротам передано 20 велосипедов, нуждающимся куплена одежда.

Еще 900 семей получили продуктовые наборы с мукой и сахаром от фонда «Солидарность». Адресную помощь оказал фонд «Ихсан» семье больного ребенка Ислама Дзейтова — собраны и переданы денежные средства в размере 115 тыс. рублей.

По поручению главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова к празднику будут обеспечены продуктовыми пакетами все малоимущие семьи региона. Подарки получат все дети-инвалиды.

В Карачаево-Черкесии к празднику Ураза-байрам были вручены продуктовые наборы (по 10 кг муки, сахара и риса) 1300 малоимущим семьям. В субботу, 2 июля, во всех городах и районах республики был организован ифтар (разговение). Праздничные столы были накрыты при поддержке Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии и руководителя республики Рашида Темрезова.

В Чечне был организован самый массовый ифтар. Было накрыто 1500 столов, общеая протяженность которых составила около 18 км. На разговение собрались десятки тысяч мусульман, среди них — жители различных районов самой Чечни, а также Дагестана, Ингушетии и других субъектов СКФО.

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