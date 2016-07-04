Красногорск, 4 июля, 2016, 14:03 — ИА Регнум. Создание нового территориального деления Российской Федерации, а также возможное объединение Московской области с Москвой или другими соседними регионами может нарушить целесообразность и сложившиеся в этих регионах традиции, а также станет по-настоящему деструктивным решением. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился председатель комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Александр Наумов.

fenny550 Забор. Ограждение территории

«Московская область сама по себе — регион, который имеет третий бюджет в России. Это — сильный, инвестиционно привлекательный регион. Если объединение будет обсуждаться, то это просто не целесообразно. Первая причина: в Москве живет более 12 миллионов человек, а в области — 7,5 миллионов. Если объединение произойдет, то это нанесет ущерб с точки зрения управленческой. Таким субъектом будет сложно управлять. Во-вторых, Москва — мегаполис, город, а Подмосковье имеет и сельские территории и имеет перспективы в развитии сельского хозяйства», — пояснил парламентарий.

Наумов также считает, что Москва должна развиваться, но комфортно для проживания, а не за счет тотальной застройки территории. Тем временем Подмосковью также нет смысла объединяться внутри региона, так как это лишь приведет к неэффективному расходованию дотаций.

«Многие эксперты приводят в пример Новую Москву, но что мы видим? Нарушается экологический ландшафт, идет застройка. Объединить все муниципалитеты в области? Это также не эффективно. Будет Москва и город Московия или Подмосковие что ли? Это нарушает целесообразность и сложившиеся традиции. Это деструктивный подход. Нужно восстанавливать сельское хозяйство, удвоить надои молока и так далее», — считает депутат.

«Если автоматически говорить о том, чтобы объединить регионы, которые менее эффективны с наиболее эффективным, то якобы получится, что улучшится ситуация в том регионе, который глубоко дотационный. Это совершенно не так, так как ресурсы размазываются тонким слоем, и тот регион, который был более эффективным, он тем самым снижается. Здесь не происходит одномоментного улучшения ситуации. Даже ухудшение в том, к которому присоединили. Россия — страна многонациональная и необходимо развивать ее регионы, именно в многообразии есть сила. Здесь подход должен быть не в искусственном объединении территорий», — заключил собеседник агентства.

Напомним, правительство страны готовит новое территориальное устройство России, о чем был заявлено на московском урбанистическом форуме. Ранее о планах власти страны объединить ряд регионов сообщала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению ведущего научного сотрудника Центра анализа доходов и уровня жизни Высшей школы экономики Натальи Зубаревич, шагов по созданию нового территориального деления от властей можно не ждать до 2019 года: Это сейчас абсолютно не актуально. Любая трансформация — это прежде всего жесткая дестабилизация. А нам Госдуму выбирать и президента, так что расслабьтесь до 2019 года».