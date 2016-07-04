Киев, 4 июля, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Киев введет ответные меры на ограничения Российской Федерацией транзита и экспорта украинских товаров. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба Кабмина Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ответные меры

«Нами подготовлены адекватные меры, которые будут введены в действие немедленно. Для постоянного мониторинга ситуации по экспорту в РФ и транзита по ее территории, а также предоставления информации украинскому бизнесу работают оперативный штаб и горячие линии Минэкономразвития и Минифраструктуры. Одновременно украинское правительство поднимает вопрос нарушения РФ норм международного права во Всемирной торговой организации и других международных организациях, а также с нашими международными партнерами», — говорится в сообщении.

Украинское правительство требуют от России немедленно отменить ограничительные меры по отношению к украинскому экспорту в другие страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении дополнительных ограничений в отношении транзита украинских товаров через территорию РФ. Таким образом, Украина потеряла возможность поставлять свои товары через территорию РФ в Казахстан и Киргизию. Также введен полный запрет транзита товаров, подпадающих под действие российского эмбарго и на которые в РФ применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от нуля.