Москва, 4 июля, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Денежные обязательства заемщика по одному договору потребкредита предлагается ограничить трехкратным размером суммы такого кредита. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 июля, соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат Олег Михеев («Справедливая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Законопроект предусматривает, что совокупность денежных обязательств заемщика по одному потребкредиту, включающая в себя обязательство по погашению основного долга, процентов, комиссий, а также пеней и штрафов, не может превышать трехкратный размер суммы такого потребительского кредита или займа. В случае если совокупность таких обязательств по одному потребкредиту превышает трехкратный размер суммы основного долга, она считается равной величине трехкратного размера суммы этого потребкредита. «Заемщик не может быть должен более чем в три раза больше, чем брал», — поясняет автор законопроекта.

По мнению депутата, законопроект направлен на защиту прав заемщиков и поручителей. «Принятие предлагаемых изменений приведет к исключению необоснованно больших долгов по кредитам, а также к более взвешенному подходу при выдаче кредитов и займов», — считает автор законопроекта.