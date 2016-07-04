Москва, 4 июля, 2016, 13:20 — ИА Регнум.

В Кремле осуждают теракты в Ираке и Бангладеш и соболезнуют государствам, потерявшим своих граждан в результате взрыва и нападения исламистов, заявил журналистам 4 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам Пескова, и Владимир Путин, и правительство России глубоко соболезнуют народам Италии, Японии, Шри-Ланки, соотечественники которых стали жертвами теракта в Бангладеш.

Кроме того, президент России направил соболезнования премьеру Ирака Хайдеру аль-Абади в связи со взрывом в Багдаде, в результате которого погибли более 200 человек. Оба теракта в Кремле назвали неприемлемыми, добавил Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 июля в центре Багдада, возле места для моления мусульман-шиитов, прогремел мощный взрыв. Автомобиль, начиненный взрывчаткой, взлетел на воздух в результате подрыва террориста-смертника.

По послеlним данным, жертвами теракта стали 213 человек. Кроме того, в результате нападения исламистов на ресторан в дипломатическом квартале в Дакке, столице Бангладеш, погибли 20 человек.