Тбилиси, 4 июля, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Автомобильная дорога между Грузией и Россией на проходящем через Дарьяльское ущелье участке (134−135 км автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс) откроется 4 июля в 17:00 часов по местному времени.

Vadim Tolbatov Военно-Грузинская дорога

По информации департамента автомобильных дорог Грузии, после открытия дороги движение транспорта будет производиться в специальном режиме, соблюдение которого будет контролировать патрульная полиция МВД Грузии.

Движение автотранспорта в Дарьяльском ущелье прекратилось в 18:00 часов 23 июня, после того, как селевой поток перекрыл русло реки Терек, изменив направление ее течения. В результате наводнения вода размыла почти 800-метровый участок магистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс. Оставшиеся по обе стороны поврежденного участка пассажиры были доставлены в безопасное место. Направлявшиеся в Россию граждане были перевезены до российской границы на вертолетах.

Работы по восстановлению поврежденного участка дороги в непрерывном режиме проводили департамент автомобильных дорог и «Государственная строительная компания».