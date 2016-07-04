Барнаул, 4 июля, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Середина лета в Алтайском крае ознаменована появлением полчищ кровососущих насекомых. Особенно досаждают комары, — от чего поход в лес или к водоему становится сродни серьезному испытанию. Но специалисты не видят ничего опасного или аномального в этом явлении.

Комариное лето

«Комары — переносчики таких болезней в погодных условиях нашего края не выживают!» — отметил сотрудник ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» Валерий Шевченко. Он также полагает, что комаров как явную угрозу человеку рассматривать вообще не стоит. «Никакой аномалии в этом году нет, появление в Алтайском крае большого количества комаров связано с благоприятными условиями для жизнедеятельности насекомых. Влажность, высокая температура, небольшая паводковая ситуация обусловили высокий уровень воды в реках, озерах, прудах, в результате чего появилось значительное количество мелких хорошо прогреваемых водоемов, где каждые 3−7 дней происходит выплод комаров, — пояснила сотрудник ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» Светлана Тымко. По ее словам, спада активности комаров следует ждать к концу июля.

Всего в Алтайском крае обитает три рода комаров, которые делятся почти на 30 видов. Комары могут переносить многие заболевания, среди которых лихорадка Западного Нила и лихорадка Зика, но бояться жителям Алтайского края не стоит, так как для Алтайского края это редкость, — отмечают специалисты.

В официальном сообщении ведомства говорится также о том, что на сегодняшний день ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» от насекомых обработано более 50 га площади.