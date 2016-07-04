Москва, 4 июля, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Информация СМИ о том, что власти России якобы оказывают давление на предпринимателя Михаила Прохорова для продажи активов инвестиционной компании ОНЭКСИМ, не соответствует действительности. Об этом заявил в понедельник, 4 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Yury Kurochkin Михаил Прохоров

«Нет, это полная глупость, об этом не может быть и речи», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос сотрудников СМИ.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что инвестиционная компания ОНЭКСИМ, принадлежащая российскому миллиардеру Михаилу Прохорову, после обысков в апреле продает принадлежащие ей активы. По данным издания, ОНЭКСИМ ищет покупателей самостоятельно, не пользуясь услугами посредников.

При этом в самой инвестиционной компании отказались давать газете комментарий.

Читайте также: После обысков ОНЭКСИМ Прохорова распродает активы — СМИ