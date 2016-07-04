Москва, 4 июля, 2016, 13:16 — ИА Регнум.



tiremaster.ca Оператор горячей линии

С 6 июля 2016 года в Общественной палате откроется «горячая линия», куда можно обратиться с жалобами на нарушения в сфере организации летнего детского отдыха, сообщили пресс-служба ОП. Претензии будут приниматься до 1 сентября 2016 года.

«Мы будем работать в тесном контакте с руководством Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Генеральной прокуратуры РФ. Для оперативного решения проблем в конкретных субъектах РФ будем выходить непосредственно на руководство регионов», — отметил инициатор «горячей линии», председатель комиссии Общественной палаты по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак.

Обратиться можно по телефону 8−800−737−77−66 (бесплатные звонки из всех регионов России), или заполнив электронную форму. Прием обращений граждан будет осуществляться в круглосуточном режиме (звонки принимаются операторами горячей линии ежедневно по рабочим дням с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45, а в нерабочее время, выходные и праздничные дни обращения принимаются через электронную форму).

«Горячую линию» открывают после трагедии в Республике Карелия в детском оздоровительном лагере «Парк-отель «Сямозеро», которая унесла жизни 14 подростков. «Очевидно, что подобная ситуация стала возможной в результате беспрецедентной халатности со стороны организаторов детского отдыха, пренебрегших элементарными мерами безопасности, а также полного отсутствия контроля за организацией детского отдыха со стороны ответственных должностных лиц контрольно-надзорных органов, отвечающих за данный вопрос, и мы намерены сделать все от нас зависящее, чтобы не допустить повторения подобных трагедий», — отметил Слепак.