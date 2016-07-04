Ростов-на-Дону, 4 июля, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Аварийные бригады продолжают восстанавливать Ростов-на-Дону после разгула стихии. Урон, который был нанесен ливнем с градом и шквалистым ветром вечером 30 июня, подсчитывается. Как проинформировали ИА REGNUM в горадминистрации 4 июля, только на Буденновском проспекте, который стал эпицентром урагана, проезжая часть и тротуары повреждены на площади 2 тыс. квадратных метров.

rostov-gorod.ru Разрушенный дом

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Отметим, что в результате сильных потоков воды, несущихся в низину города, был поднят асфальт, выбита плитка, образовались ямы. Пострадала и пешеходная аллея на пересечении улицы Пушкинской и переулка Халтуринского. За прошедшее время также вывезено 50 тонн песка и грязи, убрано 12 деревьев и 30 стволовых ветвей, которые не выдержали порывов ветра.

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Во время дождя затопило девять квартир в многоквартирном доме, которому не успели поменять кровлю. Объект на улице Большой Садовой, 34 находится в стадии капремонта. Но подрядчики обещают навести порядок и привести жилые помещения в порядок.

Жильцам дома по переулку Братскому, 39, у которого во время ливня рухнула стена, райадминистрация выделила материальную помощь, предложена помощь в переселении. Также двухэтажный дом на пересечении Доломановского и Народного Ополчения не выдержал бури и рухнул. Дом был признан аварийным. На улице Балочной ливни размыли дорогу и затопили дома.

Напомним, что к буре, накрывшей Ростов-на-Дону 30 июня вечером, оказались готовы не все. «Ливневки» вроде бы и работали, как сказал градоначальник Сергей Горбань, «удовлетворительно», но вот только оказались стоки слишком замусорены. Много песка, грязи и веток с листьями несла с собой дождевая вода. В реке, которая образовалась в результате разгула стихии, погибла школьница. Течением 13-летнюю девочку сбило с ног, она захлебнулась в потоке ливня, спасти подростка не смогли, следователи проводят проверку. Еще девять человек получили травмы, в том числе двоих ударило током.

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С Привокзальной площади Ростова-на-Дону откачали 10 тыс. кубометров воды

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после непогоды ростовчане создали сразу две петиции. В первом обращении к президенту РФ Владимиру Путину горожане просят сменить городского главу, так он не оправдал надежд. Жители областного центра возмущены и недоумевают, как можно было допустить трагедию. Во втором — рассчитывают на помощь федерального бюджета в установке ливневой канализации, которой так не хватает донской столице.

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