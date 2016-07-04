Чебоксары, 4 июля, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Житель Янтиковского района Чувашии Иван Петров нашёл два зуба мамонта. Каждый из них весит более 5 кг. Свою находку сельчанин передал в дар Янтиковскому краеведческому музею, сообщили ИА REGNUM в районной администрации.

cap.ru Найденные зубы мамонта

Житель деревни Новоишино Иван Петров принес два хорошо сохранившихся зуба мамонта, которые нашел недалеко от деревни — на заболоченном участке в овраге «Кукар сирма». Там же он обнаружил и небольшие части костей животного. В настоящее время в районном музее хранятся кости, несколько зубов мамонта, большая бедренная кость мамонта, найденные в овраге около деревни Уразлино.

Эти находки стали очередным свидетельством того, что на территории Янтиковского района несколько десятков тысяч лет назад обитали мамонты, говорится в релизе. Ранее здесь проводили раскопки археологи. Так, в 1936 году около деревни Уразлино прошли раскопки при участии известных археологов Александр Брюсова и Глеба Бонч-Осмоловского. В ходе научной экспедиции Государственного исторического музея (Москва) у деревни Уразлино была открыта палеолитическая стоянка, раскопан курган бронзового века и найдены кости древнейших животных — мамонта, бизона, шерстистого носорога.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2015 года в Чебоксарах строители в речном песке обнаружили кость мамонта, которая стала уникальной археологической находкой для Чувашии. По предварительной оценке, возраст окаменелости — не менее 10 тыс. лет. Уникальная находка пополнила коллекцию Чувашского национального музея. В настоящее время музейная археологическая коллекция насчитывает более 30 тыс. единиц хранения, а в постоянно действующей экспозиции широко представлены останки обитателей мамонтовой фауны.