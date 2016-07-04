Москва, 4 июля, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Федеральные округа страны не должны совпадать с экономическими зонами, заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, дипломат, первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Сергей Марков, комментируя разработку нового территориального устройства России. Он отметил, что в противном случае это несет угрозу безопасности страны.

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«Есть процессы важные и правильные, которые был запущены Путиным, — это укрупнение некоторых регионов. Это логично и означает, чтобы это были более экономически самодостаточные регионы. Затем процесс создания экономически крупных макрорегионов является важным и необходимым, при этом важно, чтобы это не накладывалось на сетку политическую, и, тем более военную», — сообщил Марков.

По словам эксперта, территориальные округа в России изначально создавались вокруг военных округов. «Федеральные округа существуют для силового политического взаимодействия с целью прекращения распада страны. Они не должны совпадать с экономическими регионами, поскольку если регион будет объединен и политическим, и силовым, и экономическим образом, — то это создает угрозу распада страны», — подчеркнул он.

При этом он отметил, что федеральные округа не решают проблему экономических макрорегионов. «А правительству нужны и экономические макрорегионы, которым надо обеспечивать технологические цепочки. Там нужны применения современных методов управления», — уверен эксперт.

Марков также сообщил, что, кроме объединения федеральных регионов с экономическими, нельзя допустить реструктурирования. «Они для бюрократии выступают некой заменой реальной деятельности. Это как с министерствами — то их укрупняют, то разукрупняют. И тут вся работа на полгода парализована. Это работа бюрократии и не имеет отношения к содержанию процесса. Тут надо наложить максимальное вето на процесс, так как это мешает работе. Ряд коррумпированных структур еще и решает свои коррумпированные проблемы, поэтому развитие этой либеральной реформы надо предупредить. Пересаживание с одной на другую лодку обладает издержками. И классические варианты переименования милиции в полицию, где ничего по итогу не произошло. Такая территориальная реформа по типу милиции и полиции не должна быть», — считает он.

Кроме того, эксперт отметил важность создания крупных городских агломераций. В частности, он выделил условное объединение Москвы и Московской области (МО). «Мы понимаем, что экономически Москва и МО (в 50 км) находятся в едином экономическом комплексе. Такая ситуация существует в ряде и других регионов (Питер и Ленинградская область). Когда необходимо, чтобы крупные городские агломерации управлялись более эффективно. Мировой опыт показывает, что они должны управляться как единое целое. Создание таких единых объединенных систем управления необходимо. Например, Долгопрудный и Мытищи должны управляться вместе с Москвой», — резюмировал Марков.

Напомним, в России процесс укрупнения регионов начался в 2003 году. В результате чего изменилось число регионов, появились Пермский край, Камчатский край, Забайкальский край.

В очередной раз о территориальном переделе России заявили на Московском урбанистическом форуме — 2016. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, соответствующая работа ведется федеральным правительством, и акцент должен быть сделан на концентрации населения в крупных агломерациях страны.

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О разработке правительством нового территориального деления ранее заявляла и спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, для повышения качества управления необходимо провести реформы.

Отметим, что, по экспертным оценкам, в вопросе укрепления регионов ни в коем случае нельзя трогать национальные республики, так как это может привести к «этническому напряжению».

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