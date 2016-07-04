Москва, 4 июля, 2016, 13:11 — ИА Регнум. В ответ на временную приостановку Польшей действия соглашения о местном приграничном передвижении (МПП) с Калининградской областью Москва также приостановила действие режима МПП с 0 часов 4 июля. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел России в Калининграде Павел Мамонов, пишет газета «Ведомости».

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Отмечается, что, согласно введённому ограничению, польские граждане не попадут в Калининградскую область по карточкам МПП, как они это делали раньше. О сроках возобновления прежнего порядка не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Варшава приостановила действие МПП с Россией с 4 июля. Польские власти объяснили это необходимостью усиления мер безопасности в связи с предстоящим саммитом НАТО, который в польской столице начнётся 8 июля.

Также меры безопасности должны быть усилены, по словам представителей власти Польши, в период мероприятий, посвящённых Всемирным дням молодежи в Кракове с 26 по 31 июля. Теперь жители Калининградской области не могут использовать для въезда в Польшу разрешение на приграничное передвижение.

Напомним, что саммит НАТО в Варшаве пройдёт с 8 по 9 июля. 1 июля министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил, что диалог с Россией возможен лишь с позиции принятых на саммите НАТО решений, то есть «отпугивая» от агрессивных шагов.

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