Рига, 4 июля, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Национальная служба здравоохранения Латвии (НСЗ), запустила скандальный портал электронных услуг — э-здоровье. Несмотря на то, что на запуск сервиса было потрачено 14,8 млн евро и семь лет, он начал работу не в полном режиме, и больше напоминает домашнюю интернет-страничку, сообщает портал Mklat.lv.

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Реализация проекта по созданию портала была начата еще в 2009 году, а срок его открытия неоднократно откладывался. В свою очередь Госконтроль в 2015 году провел ревизию проекта э-здоровья и обнаружил громадное количество недочетов. В итоге, несмотря на потраченные средства, на сегодняшний день доступна только та часть сайта, которая содержит информационные статьи о профилактике и лечении заболеваний и актуальные новости.

Представитель НСЗ Эвия Шталберга заявила, что сейчас производится ввод данных в систему э-здоровья. После того, как ввод данных будет закончен, в системе можно будет авторизироваться и посмотреть свою личную информацию. Электронные рецепты и информация о больничных будет доступна только после того, как конкретный врач заключит договор с НСЗ и введет в систему данные о пациентах. Договоры должны быть заключены до 1 ноября, а обязательное использование системы следует начать с 1 декабря. Тогда же на портале должны появиться электронные рецепты и больничные. Одновременно НСЗ продолжает бесплатно обучать профессионалов здравоохранения, как пользоваться системой. Обучение уже прошли почти 3000 врачей и фармацевтов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, существуют опасения, что проекту Министерства здравоохранения э-здоровье грозит та же судьба, что и skolas. lv (школы.лв). Напомним, вложив шесть лет работы и три с половиной миллиона евро в создание сайта для школ skolas. lv (школы.лв), Министерство образования и науки с поставленной задачей так и не справилось. Сайт не работает, ответственность на себя никто не берет, а Генеральная прокуратура начала расследование на предмет возможного мошенничества.