Москва, 4 июля, 2016, 13:09 — ИА Регнум. В течение трех дней Турция снова стала самым популярным направлением летнего отдыха у российских туристов. Спрос на поездки в страну у туристических агентств за три дня вырос более чем на 30%. Спрос на это направление не удивляет. Еще до временного обострения отношений Турции с Россией спрос на отдых в этой стране рос рекордно высокими темпами благодаря, прежде всего, оптимальному сочетанию цены и качества отдыха, экскурсионный туризм в Турции пользовался меньшей популярностью, да он был и небезопасен, заявила замдиректора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова, комментируя корреспонденту ИА REGNUM спрос российских граждан на туры в Турцию.

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«Так, в 2015 году почти 19% (максимальный процент) от всех жителей России, отдыхающих за границей, выбирали для отдыха именно Турцию, в 2013 году эта цифра составляла 16,8%, но тоже была максимумом. По итогам 2016 года число российских граждан, отдохнувших в Турции, может вырасти на 20−25% к 2015 году, и такие темпы роста могут сохраняться в течение ближайших 2−3 лет», — привела цифры эксперт.

По её мнению, «адекватной замены турецким курортам внутри России пока нет. Сочи, где инфраструктура сравнима с лучшими мировыми морскими курортами, по цене не уступает Турции, а сейчас даже превышает, так как цены на недельный отдых в Турции в ряде отелей 3−4 звезды упали почти вдвое к 2015 году. Кроме того, слишком влажный климат Сочи для летнего отдыха подходит не всем, а в Турции климатические условия благоприятны для самой взыскательной публики разного возраста».

«По климатическим условиям с Анатолийским побережьем сравним только Крым, особенно его южный берег, однако для того, чтобы инфраструктура отдыха в Крыму была сравнима с отдыхом в турецком отеле даже 3−4 звезды, в ее совершенствование придется вложить в общей сложности не менее 200 млрд рублей, что сравнимо с масштабной реконструкцией курорта Сочи и строительством олимпийских объектов. Но это будет возможно после завершения строительства транспортных мостов на полуостров», — отметила Мильчакова.

«А пока среднестатистический российский гражданин будет выбирать для отдыха Турцию, возможно, еще такие европейские курорты, как Греция или Испания, если там будут существенно снижены цены, но тем не менее турецкому туристическому бизнесу уже сейчас есть над чем задуматься. Для экскурсионного отдыха Крым уже сейчас намного более интересен, чем Анталья, не говоря уже о том, что уровень безопасности туристов в России выше, чем в Турции сегодня», — высказала свое мнение эксперт.