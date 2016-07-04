Москва, 4 июля, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Банк России понизил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 5 июля, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль, доллар и евро

Курс доллара США снизился на 33,21 копейки до 63,6844 рубля. Евро упал на 19,66 копейки и составил 70,8553 рубля.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам Банка России, составила 66,9113 рубля, она уменьшилась на 27,11 копейки.