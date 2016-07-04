Ставрополь, 4 июля, 2016, 13:07 — ИА Регнум.



printmeposter.com Судейский молоток

В Ставропольском крае полицейский пойдет под суд по обвинению в незаконном хранении приобретении и хранении наркотика, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

По данным следствия, в апреле текущего года 25-летний полицейского отдельной роты патрульно-постовой службы республики Ингушетия в городе Карабулак приобрел наркотическое вещество метилэфедрон.

Затем наркотик был изъят у полицейского на стационарном посту ДПС федеральной трассы «Кавказ».

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Дела о наркоторговле стражей порядка уже расследовались на Ставрополье. Только в феврале 2016 года завершилось следствие в отношении экс-надзирателя тюрьмы, который по просьбе осужденного получил в городе Михайловске наркотики и хранил их прямо в своем служебном помещении.

Тогда же, в феврале под следствие попал начальник отдела МВД России по Андроповскому району Ставрополья, который заставлял подчиненного продавать изъятую из незаконного оборота алкогольную продукцию.

Подчинённый сбыл не менее 1325 литров спиртосодержащей жидкости и не менее 2680 бутылок на общую сумму не менее 400 тысяч рублей.

А в ноябре минувшего года под статью попали двое сотрудников полиции, подозреваемых в сбыте наркотиков. Третий подельник полицейских находится в федеральном розыске.