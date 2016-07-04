Москва, 4 июля, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Законопроект, обязывающий религиозные группы регистрироваться в качестве юрлиц, внесло в Госдуму заксобрание Ингушетии, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июля. Такая мера, по мнению авторов, позволит усилить контроль за их деятельностью со стороны государства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Авторы обратили внимание на то, что только на территории Республики Ингушетия свою деятельность осуществляют 13 таких мечетей с общим количеством прихожан, превышающим более 20 тысяч человек. По предварительным данным, на территории Республики Ингушетия существует более 70 незарегистрированных религиозных групп, ряд из них имеет радикальные убеждения, сущность которых сводится к изменению основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, разжигание религиозной и национальной розни, которое впоследствии может вылиться в одномоментное, вооруженное сопротивление против государственного аппарата, приводят данные законодатели.

Вышеперечисленные культовые сооружения не входят ни в одно зарегистрированное религиозное объединение (организацию) и действуют в качестве отдельных религиозных групп, не подпадающих под действие Федерального закона. Факты умышленного агитирования молодежи против официальных Духовных управлений мусульман наблюдаются во всех республиках Северо-Кавказского федерального округа, указали депутаты. Кроме того, незарегистрированные религиозные группы фактически осуществляют при мечетях бесконтрольную пропагандистскую и образовательную деятельность, которая впоследствии создает предпосылки для разжигания различных конфликтов и открытого противостояния с властью, обеспокоены они.

Предлагаемые законопроектом изменения позволят усилить контроль за деятельностью религиозных групп и создать правовые условия для минимизации указанных негативных факторов.