Белгород, 4 июля, 2016, 13:04 — ИА Регнум. В Белгородской области за июнь было зарегистрировано шесть случаев отравления грибами с девятью пострадавшими. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного Роспотребнадзора, один человек от отравления грибами умер.

Мынка Александр. Натюрморт с грибами. 1986

По данным ведомства, четверо пострадавших были жителями Прохоровского района. Они рассказали врачам, что собирали рядовки, свинухи, шампиньоны и сыроежки.

Роспотребнадзор предупреждает, что тяжелее всего отравление переносят люди с ослабленным здоровьем и дети, более того, грибы противопоказаны людям с болезнями пищеварительного тракта. Белгородцев просят не собирать в лесу и не употреблять в пищу те грибы, определении вида которых затруднительно, не покупать дикорастущие грибы на стихийных ярмарках и у придорожных торговцев, а также соблюдать правила обработки и технологию приготовления грибов.