Москва, 4 июля, 2016, 13:02 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам отставку уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова. Он покинет свой пост после отпуска.

Берти Моризо. Дети

По его словам, указ президента РФ об отставке Астахова будет подписан после выхода омбудсмена из отпуска. Говорить о кандидатах на его пост пока преждевременно, заявил Песков.

«Пока никого нет. Это опять же вопрос перспективы», — уточнил пресс-секретарь президента.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что детский омбудсмен Павел Астахов написал заявление на отпуск с последующим увольнением.

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Поводом для разворачивания кампании против Астахова стала его фраза, сказанная во время встречи с девочкой, пострадавшей в результате крушения лодок на Сямозере в Карелии.

Омбудсмен в ходе общения с девочкой задал ей вопрос: «Как поплавали?» Стоит отметить, что фраза эта была быстро выдрана из контекста, а весь разговор Астахова с девочкой обнародован не был.