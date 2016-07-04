Пекин, 4 июля, 2016, 12:59 — ИА Регнум. В Чанжоу состоялась официальная презентация автобуса, способного преодолевать любые городские заторы. Концепт Transit Elevated Bus (TED) был впервые представлен в мае на Выставке технических инноваций в Пекине.

huanqiu.com.cn Transit Elevated Bus

Новые автобусы будут состоять из модулей, пассажировместимость которых составляет более 100 человек. Длина одного «вагона» автобуса составляет 22 метра, ширина почти 8 метров, высота — 4,8 метра, пишет «Хуаньцю жибао».

Опытный образец был создан в кратчайшие сроки, это обуславливается ухудшающейся дорожной обстановкой в КНР. В основе TED лежит принцип работы портального крана. Автобус сможет передвигаться над автомобилями, стоящими в пробках.

В случае, если автобус хорошо зарекомендует себя во время дорожных испытаний, массовое производство TED начнется уже в конце 2017 г.