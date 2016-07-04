Москва, 4 июля, 2016, 12:57 — ИА Регнум. В понедельник, 4 июля, на Московской бирже дорожают акции компаний, принадлежащих миллиардеру Михаилу Прохорову. Как передает РБК, положительную динамику бумагам обеспечили новости о том, что бизнесмен намерен избавиться от всех своих активов в РФ.

График

Так, акции медиахолдинга РБК по состоянию на 12:15 мск торговались по 5,73 руб., что на 14,27% выше цены открытия. Акции «Квадры» выросли на 4,44% — до 0, 00259 руб.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что инвестиционная компания ОНЭКСИМ миллиардера Михаила Прохорова после обысков в апреле продает принадлежащие ей активы.

По данным издания, инвестиционная компания ищет покупателей самостоятельно, не пользуясь услугами посредников. Некоторые активы ОНЭКСИМ пыталась продать и ранее, например, СК «Согласие» и «Ренессанс кредит».

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