Оренбург, 4 июля, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Председатель комитета Законодательного собрания области по аграрно-промышленному комплексу Александр Жарков считает, что главной проблемой малых форм хозяйствования остается низкая доходность сельхозпроизводства. Серьезный диспаритет цен на потребляемую и реализуемую продукцию не позволяет им получать доход, достаточный для ведения расширенного производства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-центре Заксобрания региона.

Валентин Серов . Дворик в Финляндии. 1902

Вместе с тем, Жарков подчеркнул, что малые формы хозяйствования играют значительную роль в производстве сельскохозяйственной продукции, продовольственном обеспечении, формировании предложения на продовольственном рынке. И требуют не столько количественного роста, сколько качественных изменений и эффективного функционирования.

Депутат отметил, что вопросы совершенствования механизмов государственной поддержки малых форм хозяйствования стали предметом обсуждения на прошедшем 23 июня в Государственной Думе заседании «круглого стола», проведенного Комитетом по аграрным вопросам. Разговор был жестким.

Законодательное собрание области направило в Государственную Думу свои предложения. Они касались дополнения государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия новыми подпрограммами: «Развитие в «шаговой» доступности сельскохозяйственных потребительских кооперативов» (данное предложение включено в предвыборную программу партии «Единая Россия») и «Поддержка личных подсобных хозяйств» с целью введения такого направления государственной поддержки, как компенсация части затрат на содержание молочных коров в личных подсобных хозяйствах на условиях софинансирования из федерального и региональных бюджетов.

Александр Жарков считает, что следует изменить систему подготовки вузами кадров для села: необходимо готовить не узких специалистов, как сейчас агроном, зоотехник и так далее, а хотя бы половину из них — специалистов-организаторов сельскохозяйственного производства. Это нужно для того, чтобы, получив диплом об окончании учебного заведения, выпускник имел достаточный багаж знаний в агрономии, зоотехнии, ветеринарии, механизации, экономике и учете.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона, в настоящее время в Оренбургской области насчитывается почти 7 тыс. фермерских хозяйств, основным видом деятельности которых является сельское хозяйство. Общая площадь обрабатываемой земли фермерскими хозяйствами области составляет 1,5 млн га. В 2015 году валовый сбор зерновых и зернобобовых фермерами области составил — 892,7 тыс. тонн (41,3% от общего валового сбора по области), подсолнечника — 245,9 тыс. тонн (43,9%).

В хозяйствах фермеров области на 1 января 2016 года насчитывалось 66,8 тыс. голов КРС (11,3% из общего поголовья по области), в том числе 30 тыс. коров (соответственно 11,5%), 27,6 тыс. голов свиней (9,4%), 71,3 тыс. овец и коз (21,3%). Произведено скота и птицы 9,8 тыс. тонн (4,3% к общему производству), молока — 37 тыс. тонн (4,6%).

В 2015 году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами получено около 1,3 млрд рублей средств государственной поддержки из 5,8 млрд рублей, выделенных на развитие всего сельского хозяйства области.