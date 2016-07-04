Тверь, 4 июля, 2016, 12:55 — ИА Регнум. Первый кандидат в депутаты Государственной думы РФ выдвинут в Тверской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме.

LisetteBrodey Статуя пожилой женщине

2 июля избирательную комиссию Тверской области о своем выдвижении в качестве кандидата в депутаты Государственной думы ФС РФ седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №180 (Заволжский) уведомила Елена Кудзелько, пенсионер.

Избирательная комиссия Тверской области приняла у кандидата, выдвигаемого в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу, весь пакет документов.

Для прохождения следующего этапа — регистрации в качестве кандидата — Елене Кудзелько необходимо собрать и представить для проверки 16 тыс. 673 подписей избирателей в поддержку своей кандидатуры.

Известно, что Елена Кудзелько — жительница Москвы, но имеет дом в Тверской области.

На прошлой неделе, как сообщало ИА REGNUM, с кандидатами в депутаты определились парламентские партии — списки утвердили «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР.

Выборы депутатов Государственной думы РФ назначены на 18 сентября. Впервые за много лет выборы в Госдуму пройдут по смешанной системе: половина депутатов будут избраны по спискам, половина — по одномандатным округам.

На выборах в Госдуму в 2011 году явка в Тверской области составила 53,4%. За «Единую Россию» проголосовали 38,4% избирателей, за КПРФ — 23,2%, за «Справедливую Россию» — 19,8%, за ЛДПР — 11,7%.