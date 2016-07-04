Барнаул, 4 июля, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Такого заведующий Черницким кладбищем Барнаула Константин Агафонов еще не встречал за все годы своей морально нелегкой работы: 18 июня, во время утреннего объезда кладбища, он заметил мужчину, копающего могилу. Причем, действо происходило квартале, где захоронения давно не ведутся.

Похоронный бизнес в Барнауле

«Ни документов, ни талона на земельный участок у неизвестного не нашлось. Тогда заведующий попросту вызвал участкового. С пойманным копщиком он поехал в полицию — пусть там разбираются. Несанкционированную могилу работники сразу же закопали. Но вечером того же дня на этом месте появилось свежее захоронение», — отмечается в телесюжете программы «Вести-Алтай».

«Вечером, после вечернего объезда территории, я обнаружил, что вновь выкопана могила этими же людьми и произведено захоронение на этом месте, без регистрации в книге учета. По моей информации этим делом занималась «Алтайская похоронная служба» — поясняет заведующий Черницким кладбищем Барнаула Константин Агафонов.

По закону процедура должна выглядеть так: родственники умершего обращаются в муниципальную специализированную похоронную службу Барнаула, получают талон на участок на том или ином городском кладбище. Перед погребением обязательно предъявляют свой паспорт и свидетельство о смерти человека. Само захоронение регистрируется в книге учета. Ничего этого, по свидетельству директора кладбища, сделано не было.

Менее, чем через неделю ситуация повторилась — уже на Новомихайловском. С одной разницей: талон на участок копщики предъявили, но могилу выкопали в другом месте.

«Было решено выкопать возле остановки общественного транспорта, ссылаясь на волеизъявление умершего, которое ничем не подтверждено, кроме слов представителя этой службы», — отметил руководитель МУП «Специализированная похоронная служба Барнаула» Виталий Иконников. И вновь в конфликте фигурирует коммерческая «Алтайская похоронная служба», — отмечают корреспонденты программы «Вести».

«Захоронение было произведено самовольно в другом квартале, на неотведенном для этого земельном участке. При этом этот земельный участок был выделен третьему лицу для создания семейного захоронения», — рассказала начальник юридического отдела комитета по управлению муниципальной собственностью администрации Барнаула Наталья Обертасова.

«В волеизъявлении написано, что похоронить на Новомихайловском кладбище, квартал 138−139 рядом с березками либо соснами. Когда мы обратились с заявлением, нам предложили оплатить этот участок, стоимость от 30 до 50 тысяч рублей в зависимости от его размера. Это созданы неформальные расценки на эти земельные участки. Они считаются элитными. Нам предложили просто оплатить деньги. Раз предложили оплатить деньги, значит, этот участок земли свободный», — приводит довод представитель ООО «Алтайская похоронная служба» Павел Котляров.

Между тем, за самовольное занятие земельного участка на Новомихайловском кладбище полиция оштрафовала физическое лицо — копщика. Размер штрафа определит Росреестр — он зависит от кадастровой стоимости.

«По ЧП на Черницком в полиции не смогли оперативно предоставить информацию. Кстати, кладбище не охраняется из-за его огромной территории. Да это и в голову никому не приходило. До недавнего времени», — отмечается в телесюжете.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала 2016 года конфликты на рынке ритуальных услуг случаются всё чаще. В Костроме чиновник незаконно продавал муниципальную землю под захоронения. В Пятигорске неизвестные разбили около 40 надгробий. А в Москве 14 мая произошло настоящее побоище: на Хованском кладбище в результате вооружённого конфликта погибли три гражданина Таджикистана, 23 человека пострадали. В Барнауле директор крематория написал заявление правоохранителям, в котором указал на факт передачи информации об умершем третьим лицам.

Напомним, годовой оборот похоронного рынка в Алтайском крае — это даже не не сотни тысяч, а миллионы рублей. В 2015 году в Алтайском крае умерли 33 тысячи 776 человек, а средняя стоимость одних похорон в регионе сложилась в размере 20 тыс. рублей. Только за их организацию на барнаульских кладбищах, где в прошлом году упокоились 6 684 человека, горожане заплатили более 100 миллионов. Между тем налогов от всех 230 предприятий, которые по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности занимаются организацией похорон и предоставлением связанных с ними услуг в Алтайском крае, поступило всего 15 млн 677 тыс. рублей.

Ситуацию, по мнению участников рынка, усложняет недобросовестная конкуренция многочисленных посредников, работающих на рынке ритуальных услуг.