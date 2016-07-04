Москва, 4 июля, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил телеграмму американскому президенту Бараку Обаме в связи с национальным праздником США — Днем независимости, сообщает 4 июля пресс-служба Кремля.

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«История российско-американских отношений подтверждает, что, действуя на равноправной партнерской основе и уважая законные интересы друг друга, мы способны успешно решать самые сложные международные проблемы на благо народов обеих стран и всего человечества», — отметил Владимир Путин.

Глава государства добавил, что способствовать возвращению диалога между Россией и США в конструктивное русло будет позитивный опыт прошлого. Это позволит обеим странам эффективнее противостоять тем угрозам и вызовам, которые встают сегодня перед мировом сообществом.