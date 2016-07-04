Махачкала, 4 июля, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Прокуратура Дагестана отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Бадрудина Мусаева — сына мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Постановление было отменено 28 июня исполняющим обязанности прокурора республики Сергеем Беляковым, пишет «Новое дело».

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«Органы предварительного следствия дважды обращались в суд с ходатайством об избрании в отношении Мусаева меры пресечения в виде заключения под стражу, однако участвующий в судебном заседании прокурор сначала отказался поддержать ходатайство следователя, а в дальнейшем вообще не явился в судебное заседание», — приводит издание слова источника в правоохранительных органах республики. В прокуратуре Дагестана данное сообщение пока никак не комментируют.

Напомним, сын мэра Махачкалы Бадрудин Мусаев стал участником крупного скандала, который разгорелся после конфликта с инспекторами ГИБДД. Несколько молодых людей на дорогом автомобиле Mercedes Gelandewagen, среди которых был и Мусаев, устроили потасовку с полицейскими.

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Сыну мэра Махачкалы предъявлены обвинения

По данным следствия, водитель автомобиля отказался предоставлять документы, а находившиеся вместе с ним лица спровоцировали конфликт с сотрудниками дорожно-патрульной службы и применили насилие в отношении них. В отношении Мусаева и его спутников было возбуждено дело по статье «применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти» и «публичное оскорбление представителя власти».