Москва, 4 июля, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Идеи нового территориального устройства России скорее могут касаться региональной разделенченской политики. Идея о том, что необходимо делать ставку на концентрацию населения в агломерациях, уже фигурировала в документах правительства и околоправительственного уровня. Эта идея вызывает много вопросов: в частности, на сколько широко понимать агломерации, какой радиус расселения вокруг крупных городов подразумевается. Об этом ИА REGNUM заявил президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.

blickpixel Забор. Ограждение территории

«Если это достаточно большой радиус, то, наверное, это совместимо с менее гиперконцентрированной схемой расселения, более равномерной. Если же это тот радиус, который мы наблюдаем сегодня, то нужно думать не о том, как это усилить, а, наоборот, о том, как обеспечить обратное заселение русской провинции. Создание там рабочих мест, развитие социальной инфраструктуры — всё это стало бы для многих, работающих в мегаполисах, стимулом вернуться в провинцию. Это в свою очередь способствовало бы улучшению демографических показателей, потому что система расселения наименее концентрированная более благоприятна для естественного воспроизводства населения», — считает Ремизов.

«Что касается федеративного устройства, границ между субъектами федерации, числа этих субъектов, то это вопрос, имеющий косвенное, но не прямое отношение к схеме расселения. Идея об укрупнении субъектов, которая периодически возникает, она заслуживает внимания и проработки», — отметил эксперт.

«Недавно президент России совершенно справедливо отметил, что большевиками в основании нашего государства была заложена мина замедленного действия в виде этнотерриториального принципа устройства страны. Укрупнение регионов в целом ряде случаев могло бы позволить эту проблему решить без ущемления прав этнических групп, потому что эти права могут реализовывать в образовании на родном языке, в сохранении идентичности относительно территориальным формам. Поэтому идея укрупнения регионов с этой точки зрения важна. Второй аспект, который делает эту идею важной, это более экономически равномерное отчленение регионов. Одна из причин сегодняшнего гиперцентрализма в межбюджетных отношениях состоит в том, что между регионами существует такой сильный диспаритет, что центр должен всё объективно по их размеру, по их потенциалу изымать с точки зрения налоговой базы, а потом распределять вручную», — высказал свое мнение Ремизов.

«Если власти хотят большего бюджетного федерализма, то это требует более равномерных, более сопоставимых друг с другом регионов, которые смогут быть субъектами реальных федеративных отношений. Сильные перекосы в потенциале регионов затрудняют развитие федеративных отношений на экономическом и бюджетном уровне», — подчеркнул эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы столицы Сергей Собянин на международном урбанистическом форуме заявил о том, что будущее России связано с развитием городских агломераций. «Конкурентное преимущество России — это концентрация населения в крупных агломерациях», — сказал Собянин и добавил, что «правительстве сейчас активно занимаются вопросами нового территориального устройства».

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