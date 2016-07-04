Ставрополь, 4 июля, 2016, 12:43 — ИА Регнум.



pixabay.com Выплавка стали

Завод «СтавСталь» (Ставропольский край) а августе 2016 года планирует запустить электросталеплавильный цех стоимостью 4,9 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минпроме региона.

Проект строительства II очереди завода «СтавСталь» оценивается в 4,9 млрд рублей. Проектная мощность электросталеплавильного цеха составляет 500 тысяч тонн стальных заготовок в год, из которых 250 тысяч тонн будут перерабатывается в первом, прокатном цехе завода, остальное — продаваться как сырьё для других металлургических предприятий.

В 2014 году Металлургический завод ООО «СтавСталь» запустил прокатный цех по выпуску строительной арматуры производительностью 350 тысяч тонн. Запуск электросталеплавильного цеха позволит выпускать чушки для изготовления арматурного проката, используя в качестве сырья металлолом.

Запуск нового цеха нацелен также на решение таких задач, как утилизация металлолома и производство материалов для стройиндустрии. Также запуск цеха в работу увеличит число сотрудников завода с 300 до 1 тысячи человек.

В настоящее время в рамках пусконаладочных работ проверяется и настраивается слаженность работы оборудования цеха, произведены пробные плавки стали. Одновременно производится комплексное опробование подстанции «Печная», основным потребителем которой будет «СтавСталь».

«В Невинномысске формируется кластер производителей стройматериалов. Это выгодно краю не только за счёт увеличения налоговых поступлений, роста занятости, но и как предпосылка к удешевлению строительства как промышленного, так и жилого», — прокомментировал проект глава регионального Минпрома Виталий Хоценко.

Инвестиционный проект получил государственную поддержку по линии Минпромторга РФ в сумме 90 млн рублей на компенсацию части затрат по уплате процентов за инвестиционный кредит. Также ООО «СтавСталь» пользуется налоговыми преференциями, предусмотренными для резидентов РИП «Невинномысск».

Напомним, РИП «Невинномысск» площадью 804,4 гектара является наиболее успешной зоной ускоренного экономического развития региона. Он насчитывает 11 резидентов со специализацией: промышленное, перерабатывающее производство, транспортно-логистическое обслуживание.

Общая стоимость инвестиционных проектов, реализуемых на территории первой очереди площадки, — более 22 миллиардов рублей. С начала строительства резидентами РИП освоено 11,125 миллиарда рублей. Создано 700 рабочих мест из 1,5 тысячи предусмотренных проектами.

Всего в 2016 году в регпарке Невинномысск планируется запуск четырех импортозамещающих производств.