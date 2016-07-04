Таллин, 4 июля, 2016, 12:39 — ИА Регнум. С 1 января 2017 года в единственном университете Эстонии данного профиля Таллинском техническом университете (ТТУ) с восьми до четырех сократится число факультетов. Об этом ИА REGNUM сегодня, 4 июля, сообщили в инфоцентре вуза со ссылкой на решение куратория ТТУ.

Рембрандт Ван Рейн. Студент за партой при свече. 1640

Сообщается, что четыре оставшихся факультета — это факультеты инженерных наук, инфотехнологий, естественных наук и экономики. Отдельным подразделением при ТТУ останется Морская академия Эстонии.

По словам ректора ТТУ Яака Аавиксоо, проведение структурной реформы — часть плана развития, утвержденного в 2015 году. До сих пор в ТТУ было восемь факультетов, а в состав ТТУ входило 12 отдельных научных учреждений. Кураторий также утвердил руководителей создаваемых факультетов: на инженерном — Арво Оорн, на инфотехнологии — Герт Ерван, естественных наук — Тынис Кангер и экономики — Энн Листра. Как данная реформа согласуется с проводимым приемом абитуриентов в вуз, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 45% выпускников гимназий столицы Эстонии собираются продолжить обучение в Таллинском техническом университете. Итоги опроса показывают рост интереса абитуриентов Таллина к технологическим специальностям: в 2011 году учебу в ТТУ планировало продолжить лишь 25% выпускников гимназий. В 2016 году ТТУ примет около 4000 новых студентов.

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