Калуга, 4 июля, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Инициативы правительства Калужской области в сфере развития ЖКХ региона, в частности, формирования системы работы региональных операторов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами отметил в ходе рабочей поездки в область, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, главный государственный жилищный инспектор РФ Андрей Чибис, сообщает 4 июля корреспондент ИА REGNUM .

Фото Алексея Калакина На снимке: заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на заводе «Водоприбор» в Малоярославце

«Хотелось бы отдельно отметить инициативу губернатора области о необходимости внесения изменений в нормативные правовые акты в части наделения дополнительной ответственностью региональных операторов, занимающихся утилизацией и переработкой бытовых отходов. Министерство строительства и ЖКХ России безусловно примет данные предложения в работу и постарается реализовать», — подчеркнул Андрей Чибис.