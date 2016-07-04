Москва, 4 июля, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Детский омбудсмен Павел Астахов покинет свою должность после отпуска с формулировкой «по собственному желанию». Об этом 4 июля журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Павел Астахов

«В настоящий момент Павел Астахов находится в отпуске. Де-юре он продолжает работать. Но я могу подтвердить, что по возвращении из отпуска он покинет это место работы. Тогда уже будет подписан указ президента», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле пока не обсуждали кандидатуры на освобождаемую должность, поскольку «это вопрос перспективы, сейчас обсуждать, кто будет вместо него, преждевременно».

Напомним, ранее в российских СМИ появилась информация о том, что детский омбудсмен Павел Астахов написал заявление на отпуск с последующим увольнением. Скандал с Астаховым разразился после его посещения детской больницы, где находились дети, выжившие в сплаве в Карелии. Астахов задал вопрос одной из девочек: «Ну что, поплавали?», чем вызвал бурю негодования со стороны общественности.