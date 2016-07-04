Санкт-Петербург, 4 июля, 2016, 17:26 — ИА Регнум. В этом году основной темой Карнавала стало отражение речной и морской тематики в жизни Санкт-Петербурга, как города, уникальных, живописных рек, каналов и мостов.

Юлия Карнаева ИА REGNUM «Метеор» и речной теплоход

В карнавале приняли участие судовладельцы маломерных судов и речных теплоходов, а также танцевальные коллективы и вокалисты.

Юлия Карнаева ИА REGNUM На реке Мойке

Великолепие Северной Венеции отразили посредством музыки, поэзии, живописи, скульптуры, архитектуры. Участники также использовали символику представительств, городов и стран, корпоративной тематикой Компаний-судовладельцев.

Праздник стартовал в 13:00. После разведения Благовещенского моста начался Парад судов и Вальс буксиров. По Большой Неве прошли 6 «Метеоров», 7 двухпалубных и 16 однопалубных судов, проследовали буксиры. Праздник продолжился на малых реках и каналах, где были развернуты четыре площадки с конкурсной и развлекательной программами, и прошел парад речных теплоходов.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Парад по рекам и каналам начался

Этот год — юбилейный для работников морского и речного флота, так как специалисты отрасли отмечают свой профессиональный праздник с 1976 года.

Речной Карнавал должен стать знаковым событием для города, новым брендом, ведь Петербург — не только морская, но и еще речная столица России. Сегодня в городе на Неве работают 66 компаний, которые в высокий сезон перевозят около 1,5 млн. пассажиров по рекам и каналам.