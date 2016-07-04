Астана, 4 июля, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Первый пилотируемый корабль новой серии «Союз МС» и ракета-носитель «Союз-ФГ» установлены на «гагаринскую» стартовую площадку космодрома Байконур, сообщает госкорпорация «Роскосмос» на своей странице в «Фейсбук».

spaceflight.nasa.gov Ракета-носитель «Союз-ФГ»

Старт первого пилотируемого корабля новой модификации «Союз МС» с экипажем очередной экспедиции на МКС назнечен на 7 июля 2016 года на 04:36 мск с площадки № 1 космодрома Байконур. Стыковка корабля с МКС должна произойти 9 июля в 07.12 мск.

На МКС отправится экипаж в составе российского космонавта Анатолия Иванишина, японского астронавта JAXA Такуя Ониши и астронавта NASA Кэтлин Рубинс.

Новый экипаж МКС планирует провести 39 экспериментов в сферах космической биологии, биотехнологий, физико-химических процессов и других.

Среди них эксперимент «Биополимер», направленнный на разработку новых полимерных материалов, способных противостоять криодеструкции, эксперимент «Альгометрия» для исследования болевой чувствительности людей в ходе космического полета, эксперимент «Контроль» для выяснения состояния внешних рабочих поверхностей МКС.

На российском сегменте МКС будет проведен технический эксперимент «Отклик», способный дать информацию о характеристиках ударов микрометеоритов размером 0,1−1 миллиметр.