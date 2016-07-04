Москва, 4 июля, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Возможное предоставление России для борьбы с террористами «Исламского государства» (запрещена в России) турецкой базы Инджирлик — своего рода сенсация. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 июля, об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич. «Возможное предоставление России для борьбы с террористами «Исламского государства» турецкой базы Инджирлик, — шаг довольно неожиданный, своего рода сенсация», — отметил сенатор.

Ба́за ВВС Инджирли́к

На такое, например, вряд ли можно было рассчитывать даже до трагического инцидента с российским самолетом, говорит он.

«И теперь возникает закономерный вопрос: как далеко готова пойти Турция в развитии отношений между нашими странами, включая, разумеется, военно-техническое сотрудничество», — рассуждает Клинцевич.

«Нельзя не видеть, что движение навстречу друг другу России и Турции открывает новые возможности не только для противодействия международному терроризму, но и для снижения напряженности в Европе и в мире в целом», — отметил сенатор.

«Думаю, что в Министерстве обороны России тщательно рассмотрят предложение турецкой стороны, связанное с использованием базы Инджирлик, если оно поступит по официальным каналам», — заключил Клинцевич.

Турция может предоставить России возможность использовать для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) базу ВВС Инджирлик. Это дал понять глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала ТRТ.