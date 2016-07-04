Рига, 4 июля, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Госсекретарь США Джон Керри представил доклад «О борьбе с торговлей людьми» за 2016 год, согласно которому Латвия продолжает оставаться во «втором эшелоне» выполнения минимальных стандартов в деле борьбы с торговлей людьми, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Рабы. Фотография начала XX в

В частности, в докладе говориться о том, что число сексуального использования в делах по торговле людьми выросло, но с 2009 года местные правозащитные инстанции не начали ни одного расследования по делам о принудительном труде и торговле людьми. Латвийские суды также никогда не осуждали виновных в организации торговле людьми. Попытки органов управления идентифицировать жертв торговли людьми в Латвии также были слабыми, а общее число расследований и судебных решений остается низким, особенно по сравнению с количеством установленных жертв.

Власти США рекомендуют правительству Латвии увеличить старания в поиске жертв торговли людьми, особенно в отношении местных и иностранных жертв, которых эксплуатировали в Латвии. Также, по мнению Госдепа, следует «пересмотреть и улучшить эффективность судебных процессов, чтобы добиться подхода, который ставил бы в центр процесса жертву и ускорял бы ход судебного процесса». Помимо этого, от латвийских властей потребовали полностью профинансировать и внедрить Программу по предотвращению торговли людьми, которая будет действовать до 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, четверо граждан Латвии в Великобритании были признаны виновными в обращении в рабство трудовых мигрантов из Латвии и Литвы, и приговорены судом Хантингдона к реальным срокам.