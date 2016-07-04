Москва, 4 июля, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравил американского лидера Барака Обаму с Днём независимости США. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба Кремля.

kremlin.ru Владимир Путин и Барак Обама

«История российско-американских отношений подтверждает, что, действуя на равноправной партнерской основе и уважая законные интересы друг друга, мы способны успешно решать самые сложные международные проблемы на благо народов обеих стран и всего человечества», — говорится в тексте поздравительной телеграммы.

По его словам, «позитивный опыт прошлого будет способствовать возвращению диалога между Россией и США в конструктивное русло, что позволит более эффективно противостоять тем угрозам и вызовам, с которыми сегодня сталкивается мировое сообщество».

Напомним, День независимости США отмечается 4 июля. В этот день, ровно 240 лет назад, состоялось подписание Декларации независимости США в 1776 году, провозгласившей независимость США от Королевства Великобритании.