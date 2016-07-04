Владикавказ, 4 июля, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Глава администрации местного самоуправления города Владикавказа Борис Албегов пообещал вернуть горожанам трамвайное депо. Как сообщает 4 июля корреспондент ИА REGNUM, сити-менеджер столицы Северной Осетии заявил об этом представителям республиканских СМИ.

Tassadar Трамвайное депо

Журналисты спросили градоначальника о дальнейшей судьбе городского трамвая и депо, которое сегодня находится в частной собственности. Борис Албегов пояснил, что городские власти через Арбитражный суд не смогли вернуть депо в муниципальную собственность, но на этом они не останавливаются.

«Собственники там сознательные, мы объяснили им, что на этом месте невозможно построить что-то другое. Нас они поняли. Депо неразрывно связано с историей Владикавказа. Наш город стал вторым в России, где впервые начали функционировать трамваи. Проблемой заинтересовался и временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии ВячеславБитаров. Депо нам нужно сохранить, чтобы электротранспорт работал во Владикавказе», — пояснил Албегов.

На сегодняшний день в работе электротранспорта Владикавказа создалась критическая ситуация. Трамвайное депо, проданное частному лицу, представляет опасность для дальнейшей эксплуатации. Об этом ранее сообщил заместитель директора МУП «Владтрамвай», депутат собрания представителей города Владикавказа Александр Хугати.

«Мы написали письмо президенту России Владимиру Путину, в котором проинформировали главу государства о ситуации, сложившейся с электротранспортом в городе Владикавказе. Наше обращение было передано в правительство республики Северной Осетии, и мы получили ответ, что при ликвидации МУП «Трамвайно-троллейбусное управление» и реализации имущества предприятия никаких нарушений не было выявлено. С таким ответом теперь у нас меньше шансов вернуть депо в собственность города Владикавказа, но мы намерены делать все, чтобы сохранить трамваи в столице Северной Осетии. У нас трудятся почти 400 человек, и все они выступают за возврат депо и вагонов трудовому коллективу, а иначе электротранспорт перестанет функционировать», — сказал депутат.

Отметим, что ранее электротранспорт и трамвайное депо находились в собственности администрации Владикавказа. После сомнительной сделки по продаже за бесценок депо и подвижного состава МУП «Владэлектротранс» начал арендовать 15 трамваев у нового собственника по цене 5,5 тыс. рублей в месяц за один вагон. Еще 17 арендуются у муниципального предприятия «Владгортранс». Предприятие со всеми постройками по условиям договора, заключенного в 2014 году, перешло в частные руки жителя Северной Осетии, Новые городские власти считают сделку незаконной.

Как считают в АМС Владикавказа, конкурсный управляющий должен был сообщить администрации города о том, что земельный участок выставляется на торги. Этого не было сделано. Отметим, что территория депо была продана в ходе процедуры банкротства по заниженной цене. За отдельную плату частному лицу достались и вагоны.

Напомним, что первый трамвай по улицам североосетинской столицы проехал 16 августа 1904 года.