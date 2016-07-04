Варшава, 4 июля, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Украинской группе Ot Vinta запретили въезд на территорию Польши из-за того, что музыканты неоднократно высказывались в поддержку Украинской повстанческой армии (запрещена в России). Об этом, как передает Life.ru, сообщил глава МВД Польши Мариуш Блащак на пресс-конференции.

Maciek Król Концерт группы «Ot Vinta» в Польше. 2006

Глава МВД Польши сказал: «В контексте саммита НАТО и в контексте того, что через неделю мы будем отмечать 73-ю годовщину Волынской резни, совершенной украинскими националистами, я не согласился на то, чтобы каким-либо способом общественный порядок, за который я ответственен, или безопасность жителей нашей страны были нарушены».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июля коллектив украинской националистической музыкальной группы Ot Vinta не пропустили через польско-украинскую границу. Музыканты, работающие в стиле рокабилли, планировали выступить в городе Перемышле 2 июля, на концерте по случаю празднования дня Ивана Купалы.

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